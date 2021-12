Praia acolhe III Fórum de Atletas Cabo-verdianos

A cidade da Praia acolhe, durante três dias, o III Fórum de Atletas Cabo-verdianos, organizado pela Associação de Atletas Olímpicos de Cabo Verde. Este Fórum acontece de hoje, 7, até quinta-feira, 9.

Segundo uma nota do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), o Fórum reunirá atletas nacionais para debater a sua condição, de forma a darem a conhecer as suas dificuldades, suas ambições e orientá-los para os seus direitos e deveres, factores que serão importantes na tomada de decisões.

O COC sublinha que esta sessão será dividida em workshops nos dois primeiros dias, com a especialista em gestão de carreiras desportivas e carreiras duais, da organização internacional Sports Embassy, Inês Caetano.

Além desta sessão dinâmica espera-se no encerramento a presença de autoridades nacionais ligadas ao desporto, bem como um debate aceso sobre os atletas nacionais. "A contar neste painel, o capitão da selecção Nacional de basquetebol, Fidel Mendonça, a primeira atleta Olímpica nacional e presidente da Associação, Isménia Frederico, e a especialista Inês Caetano".

Conforme o COC, no final deste fórum será adoptada por Cabo Verde a Declaração dos Direitos e Responsabilidade dos Atletas do Comité Olímpico Internacional.

A sessão de encerramento está marcada para às 17:00 horas, do dia 9, na Biblioteca Nacional, onde também se fará o lançamento do livro de José Mário Correia, “Das Bolas de Trapo ao Primeiro Troféu – Os heróis de 1978”, que conta com o apoio do Comité Olímpico Cabo-verdiano.