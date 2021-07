Fase final da qualificação à Liga dos Campeões feminino arranca hoje em São Vicente

​A cidade do Mindelo recebe a partir de hoje a fase final de qualificação da zona A da União de Futebol da África Ocidental (UFOA), da Liga dos Campeões Feminino. A prova contará com a participação das equipas do Seven Stars de Cabo Verde, que é campeã em título, AS Mande do Mali, Determine Girls, da Libéria, e AS Dakar Sacre Coeur do Senegal.

Seven Stars, representante de Cabo Verde na fase final de qualificação da zona A da UFOA da Liga dos Campeões Feminina, inaugura a prova frente a AS Made, do Mali, jogo que acontece hoje ás 16 horas.

De acordo com o calendário já divulgado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), ainda para a primeira jornada defrontam-se no Estádio Adérito Sena, ás 19 horas, as equipa de Determine Girls FC da Libéria e As Dakar Sacre Couer, do Senegal.

Para a segunda jornada, marcada para o dia 27, às 16 horas, AS Made (Mali) mede forças com as Determine Girls FC da Libéria. Seven Stars defronta AS Dakar Sacre Couer, do Senegal, ás 19 horas.

Já a terceira e derradeira jornada disputa-se no dia 30, às 16 horas, Seven Stars x Determine Girls FC, da Libéria, sendo que três horas mais tarde encontram-se frente-a-frente as formações do AS Made (Mali) e AS Dakar Sacre Couer, do Senegal.

Esta é a primeira vez que Cabo Verde recebe uma prova de futebol feminino da União de Futebol da África Ocidental (UFOA), que trará a Mindelo cerca de 150 pessoas, entre jogadoras, oficiais, árbitros e staff da organização.

A prova acontece de 24 a 30 de julho e conta para a fase final de qualificação da Zona A da União de Futebol da África Ocidental, da Liga dos Campeões Feminina.