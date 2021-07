​ Seven Stars estreia com empate Liga dos Campeões Africanos em futebol feminino

O Seven Stars empatou a duas bolas com a AS Mande no jogo de abertura da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol feminino, da União de Futebol da África Ocidental (UFOA). A competição que decorre entre 24 a 30 de Julho, no estádio Adérito Sena, em São Vicente.

Com uma entrada mais consistente, as campeãs do Mali colocaram-se em vantagem ao minuto 25, através da conversão de uma grande penalidade, quatro minutos depois, a extremo Fatoumata Diarra aumentou o marcador.

Até ao intervalo, o placar não voltou a sofrer alterações, com as malianas a irem para o descanso a vencer por 2-0.

No segundo tempo, ambas as equipas voltaram sem nenhuma substituição.

Seven Star conseguiu dar a volta ao resultado com um bis de Irlanda Lopes, aos 62' e aos 90 minutos, numa altura em que a AS Mande estava reduzida a dez, com a expulsão de uma das suas jogadoras.

À Imprensa, no final do encontro, o treinador da Seven Star, Gilson Rocha, sublinhou que o resultado do jogo foi resultado de “muita confiança” da equipa.

“Sofremos um golo de penálti, que me pareceu não ser penálti, acabámos por sofrer mais um, mas depois mostrei-lhes que a equipa estava ao nosso alcance e que éramos capazes de conseguir o nosso objectivo, apostamos nisso e alcançamos objectivo que era pelo menos um empate”, explicou.

Por outro lado, o treinador da AS Mande, Issa Coulibaly, considerou que a sua equipa teve várias oportunidades de golo, que não foram convertidas por "distrações e falhas”.

“Mas, é o futebol e temos que aceitar e esperar o próximo jogo para dar o melhor de nós”, notou.

No segundo jogo de ontem , AS Dakar Sacre Coeur venceu Determine Girls por 2-1.

Concluída a primeira, AS Dakar Sacre Coeur lidera a classificação com 3 pontos, seguidas pelo Seven Stars e pelo AS Mande com um ponto cada. Determine Girls não pontuou



Quadro dos jogos para a segunda jornada

Na próxima jornada, na terça-feira (27), AS Mande recebe a Determine Girls às 16 horas. Seven Stars defronta o AS Dakar Sacre Coeur, três horas mais tarde, às19 horas.

O torneio decorre até o dia 30 de Julho, no formato de todos contra todos. A a equipa vencedora carimba o passaporte para a final, marcada para finais de Outubro ou início de Novembro, no Egipto.