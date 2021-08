Mundial’2022: Bubista quer alcançar primeiro lugar do grupo e lutar pela qualificação

O seleccionador nacional de futebol, Pedro Leitão, Bubista, traçou hoje o objectivo de conseguir o primeiro lugar do grupo e lutar pela qualificação para o Mundial 2022.

De acordo com o regulamento, os vencedores de cada grupo irão, em Março de 2022, ao ‘play-off’ para as cinco vagas que o continente africano tem direito no Mundial de Futebol, que se realiza no Qatar.

O propósito foi manifestado em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, para divulgar os convocados para os jogos com a República Centro Africana e a Nigéria, a contar para primeira e segunda jornadas do Grupo C das eliminatórias do Mundial´2022.

“É preciso acreditar, ter cada vez mais carinho pela equipa e pelos jogadores. Da nossa parte vamos colocar tudo o que tivermos ao nosso alcance para a melhoria, cada vez mais, da selecção”, apontou o timoneiro nacional.

Em relação a convocatória, Bubista esclareceu que se baseou na estabilidade da equipa, tendo como referência os jogos de preparação, lamentando, no entanto, a lesão de alguns jogadores que estiveram na última convocatória.

“O nosso critério é sempre procurar jogadores que estão melhor em termos físicos e dar continuidade aos trabalhos que foram feitos nas últimas convocatórias”, precisou.

Relativamente ao plano de treino informou que os jogadores vão começar a chegar nos Camarões, onde vai se realizar o jogo com República Centro Africana, no dia 29 de Agosto.

O guarda-redes Dylan Silva, do Portimonense (Portugal), e o lateral esquerdo Henrique Brito, do Felgueiras (Portugal), são os estreantes nesta convocatória, que revela os regressos de Ponck, Kelvin Pires, Garry Rodrigues, Willis Furtado, Júlio Tavares e Ricardo Gomes.

Cabo Verde vai estrear-se nas eliminatórias no dia 01 de Setembro, com a República Centro Africana, jogo a disputar-se nos Camarões, e, uma semana depois, no dia 07 do mesmo mês, recebe no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, a selecção da Nigéria.

A selecção nacional de futebol integra o Grupo C das eliminatórias africanas para o Mundial 2022, a ser realizado no Qatar, juntamente com congéneres da Nigéria, a República Centro Africana (RCA) e a Libéria.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha (EL Limassol, Chipre), e Márcio da Rosa (Montalegre, Portugal) e Dylan Silva – Portimonense (Portugal).

Defesas: Steve Furtado – Beroe (Bulgária), Claudio Tavares – União Santarém (Portugal), Dylan Tavares – Neuchatel Xamax (Suíça), Henrique Brito – Felgueiras (Portugal), Ianique Tavares ‘Stopira’ – MOL Vidi (Hungria), Carlos “Ponck” – Basaksehir (Turquia), Roberto Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda), Lorenzo Fonseca – Académica (Portugal) e Kelvin Pires ‘Djack’ – AS Trencin (Eslováquia).

Médios: M Kevin Pina – GD Chaves (Portugal), Marco Soares – Arouca (Portugal), Patrick Andrade – Qarabag (Azerbaijão), Helder Tavares – Voluntari (Romênia), Kenny Rocha – Oostende (Bélgica), Jamiro Monteiro – Philadelphia Union (Estados Unidos) e Telmo Arcanjo – Tondela (Portugal).

Avançados: Garry Rodrigues – Al-Ittihad (Arabia Saudita), Ryan Mendes – Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Vasco Lopes – Farense (Portugal), Willis Furtado – FK Jerv (Noruega), Vagner Dias – Metz (França), Ricardo Gomes – Partizan (Sérvia) e Júlio Tavares – Al Faisaly (Arabia Saudita).