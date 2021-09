Cabo Verde com duas novidades e sete regressos para jogos com a Libéria

O seleccionador nacional de futebol divulgou hoje a lista de 26 jogadores para os dois jogos com a Libéria, do grupo C da zona africana de qualificação para o Mundial2022 de futebol, com duas novidades e sete regressos.

De acordo com a convocatória de Pedro Brito ‘Bubista’, há duas estreias, nomeadamente do médio Nenas, do Aalesund (Noruega), e do avançado Marcelo Lopes, do Voluntari (Roménia).

Por outro lado, há ainda sete atletas que regressam aos convocados, casos de Jeffry Fortes, João Paulo Fernandes, Steven Fortes, Diney, Nuno Borges, Willy Semedo e Gilson Tavares.

Cabo Verde joga em 07 de Outubro com a Libéria em Accra (Gana), casa emprestada dos liberianos, em jogo da terceira jornada do grupo C de qualificação para o Mundial de 2022.

As duas selecções voltam a defrontar-se três dias depois para a quarta jornada, desta feita no Estádio Adérito Sena, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente.

Nos dois jogos anteriores, Cabo Verde empatou fora de casa a um golo na jornada inaugural frente à República Centro Africana e em 07 de Setembro perdeu com a Nigéria (1 – 2), no Estádio Adérito Sena.

Ao fim de duas jornadas, a Nigéria lidera isolada o grupo com seis pontos, seguida da Libéria, com três, de Cabo Verde, com um, e da República Centro Africana, também com um.