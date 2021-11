Médio Patrick Andrade chega hoje para integrar trabalhos da selecção

O médio Patrick Andrade chega hoje à cidade do Mindelo para integrar a selecção de futebol que enfrenta a República Centro Africana neste sábado, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

O internacional junta-se aos 22 futebolistas com quem o treinador Bubista pode contar a partir de agora, reforçado nesta quarta-feira, 10, pelo defesa João Paulo Fernandes e pelo médio Jamiro Monteiro, conforme a FCF.

Assim, na quarta-feira treinaram sem limitações, de acordo com a mesma fonte, os jogadores: Márcio da Rosa, Dylan Silva, Diney Borges, Steve Furtado, Stopira, Jeffry Fortes, Dylan Tavares, Steven Fortes, Roberto Lopes, João Paulo Fernandes, Marco Soares, Kenny Rocha, Nuno Borges, Nenass, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Willis Furtado, Willy Semedo, Vagner Dias, Zé Luís, Júlio Tavares e Gilson Tavares.

O guarda-redes Vozinha ainda está a recuperar de uma lesão contraída ao serviço da sua equipa, continuando assim entregue ao departamento médico, sendo pouco provável a sua utilização no jogo de sábado.

Antes do terceiro treino, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, a equipa recebeu a visita de atletas paralímpicos, alguns dos quais campeões nacionais.

Neste sábado, 13, a selecção nacional defronta a República Centro Africana, em São Vicente,em jogo de apuramento para o Mundial Qatar 2022. Na primeira mão, o jogo terminou com um empate a um golo.

O acesso do público ao estádio fica condicionado à apresentação de certificado covid-19 ou o cartão de vacinação válido com o esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses.

Na primeira jornada o jogo terminou com um empate a um golo.

Cabo Verde, na última jornada, enfrentará fora de casa a Nigéria, na terça-feira, 16, com quem perdeu antes por 1-2.