Federação anuncia mais sete casos de covid-19 no seio da selecção

O treinador adjunto Humberto Bettencourt e os futebolistas Vozinha, Marcio da Rosa, Ponck, Kenny Rocha, Garry Rodrigues, Keven Ramos e Jeffry Fortes testaram positivo para covid-19 na sequência dos testes de despistagem efectuados a todos os elementos da comitiva, na quarta-feira, 29.

O anúncio é da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) que precisou que o grupo de infectados foi de imediato colocado em isolamento e que “não apresenta quaisquer sintomas”.

A FCF indicou ainda na nota que no final da manhã de quinta-feira, 30, os elementos técnicos e os jogadores que testaram negativo voltaram a fazer novo teste PCR, tendo os resultados saído na noite de quinta-feira assinalados mais dois casos positivos, os jogadores Keven Ramos e Jeffry Fortes, elevando-se para nove o número de casos positivos no seio do grupo.

Hoje, a selecção treina no Estádio da Várzea e o treinador Bubista terá disponível os futebolistas Roberto Lopes, Steven Fortes, Dylan Tavares, Steve Furtado, João Paulo Fernandes, Marco Soares, Nuno Borges, Nenass, Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Lisandro Semedo, Willis Furtado, Willy Semedo, Gilson Tavares e Djaniny.

O treino principia as 10:00, no Estádio da Várzea, mas 15 minutos antes, as 09:45, o treinador Bubista dará uma conferência de imprensa, no centro de estágio da FCF.