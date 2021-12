Selecção de Cabo Verde concentra-se hoje na cidade Praia

O “staff” da selecção cabo-verdiana de futebol começa a chegar este domingo à cidade da Praia juntamente com alguns dos convocados para a concentração dos “Tubarões” Azuis para o CAN’2021 que arranca a 09 de Janeiro nos Camarões.

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o estágio dos Tubarões Azuis arranca hoje, sendo que a comitiva vai estar concentrada numa unidade hoteleira na capital.

Prevê-se para hoje a chegada da maioria do “staff”, designadamente preparador físico e equipa médica e, alguns jogadores, sendo que a larga maioria dos jogadores chega nas primeiras horas desta segunda-feira, para se junta à equipa técnica composta por Bubista (líder) e Humberto Bettencourt (adjunto).

De acordo com a FCF, Cabo Verde inicia os trabalhos de preparação a 26 do corrente, na cidade da Praia, em seguida viaja a Marrocos, para a segunda fase dos trabalhos, de onde a comitiva segue directamente para Yaoundé (Camarões), para a sua terceira participação numa fase final do CAN.

Cabo Verde está inserido no Grupo A da 33.ª edição da Taça das Nações Africanas, também designada por Campeonato Africano das Nações, CAN, que inicialmente estava marcada para 2021, tendo como adversários as selecções nacionais da Etiópia, Burkina Faso e os anfitriões dos Camarões.

Esta vai ser a terceira participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul, em 2013, e Guiné Equatorial, em 2015, evento que o presidente da FCF, Mário Semedo, encara como “mais um desígnio nacional”, perspectivando que a selecção terá de ter todas as condições para representar, de forma condigna, o país.

Lista dos convocados:

Guarda- redes: Vizinha – AEL Limassol (Chipre), Marcio Rosa Montalegre (Portugal) e Keven Ramos – Mindelense (Cabo Verde)

Defesas: Stopira -Mol Fehervar (Hungria), Steven fortes – Oostende (Belgica), Roberto Lopes -Shamrock Rovers (Irlanda), Diney Borges -FAR Rabat ( Marrocos), Ponck – Basaksehir (Turquia) e Dylan Tavares – Xamax (Suíça)

Médios: Marco Soares Arouca (Portugal), Nuno Borges – Casa Pia( Portugal), Kenny Rocha -Oostende (Bélgica), Nennas – Aalesund (Noruega), Jamiro Monteiro-Philadelphia Union (EUA) e João Paulo Fernandes -Feirense (Portugal)

Avançados: Ryan – Al Nasr- (Emirados Árabes), Lisandro Semedo – Fortuna Sittard (Holanda), Garry Rodrigues – Olympiacos (Grécia), Willis Furtado – FK Jerv -(Noruega), Willy Semedo- Pafos (Chipre), Djaniny – Trabzonspor (Turquia), Júlio Tavares – Al Faisaly (Arabia Saudita) e Gilson Tavares – Estoril (Portugal).