Cabo Verde perde com Congo e adia qualificação do Afrobasket 2021

A selecção nacional masculina de basquetebol perdeu hoje com a República Democrática do Congo por 66-70. Sendo assim, a qualificação à segunda fase da 30ªedição do Afrobasket, fica adiada para até o próximo jogo frente o colectivo do Ruanda.

Depois de entrar a perder por cinco pontos no primeiro tempo, a selecção nacional entrou bem para o segundo período, tendo conseguido vencer por 22-18. Entretanto, os Tubarões Azuis voltaram a perder no terceiro tempo por 13-21. No quarto período, o resultado foi 66 de Cabo Verde contra 70 do Congo. Depois de vencer a Angola, recordista de títulos continentais, por 77-71, Cabo Verde soma assim a sua primeira derrota na competição, em dois jogos disputados. Os pupilos de Emanuel Trovoada entram na quadra no dia 28 para enfrentar a Ruanda, selecção anfitriã desta edição do Afrobasket, às 16h00 locais (13h00 de Cabo Verde), em partida da terceira e última jornada do Grupo A.

