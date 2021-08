Transgéneros e o Desporto

​Laurel Hubbard fez história ao tornar-se a primeira mulher abertamente trans a competir nos Jogos Olímpicos. Esta aparição da neozelandêsa foi alvo de intensa atenção mediática nos últimos meses.

A participação de Hubbard tornou a competição feminina de halterofilismo de mais de 87 quilogramas num dos eventos mais discutidos e debatidos sobre o programa Tóquio 2020, o que é certamente uma raridade para um desporto muitas vezes nas sombras dos Jogos Olímpicos.

Foram uns Jogos em que os atletas têm falado abertamente sobre o seu bem-estar mental e a pressão colocada sobre os ombros, não houve certamente outro atleta na capital japonesa onde os holofotes têm sido tão intensos e a animosidade tão grande. O diretor médico e científico do Comité Olímpico Internacional (COI), Richard Budgett, elogiou a "coragem e tenacidade" antes deste competir nos Jogos.

Várias perguntas foram feitas em conferências de imprensa sobre a participação de Hubbard. As estações de televisão têm procurado cobrir a participação de um atleta que não figurou no pódio e aos 43 anos é provável que se retire num futuro não muito distante. O nome de Hubbard é tão regular nas redes sociais como o debate público.

É impossível dizer se Hubbard será um histórico único ou o primeiro de muitas mulheres trans a competir nos Jogos Olímpicos no futuro. Infelizmente, parece inevitável que o seu esforço servirá como algo semelhante a um referendo público online sobre se as atletas transgéneras podem competir ao mais alto nível da modalidade.

O COI tem sido criticado por se considerar que adiou a tomada de decisão sobre a participação transgénero nas Federações Internacionais. A mudança de um foco na testosterona parece significativa e é um reconhecimento importante de que o desporto deve definir as suas próprias políticas. Por exemplo, os desportos de combate e de contacto têm uma responsabilidade muito maior se as regras se revelarem inadequadas em comparação com um desporto como, por exemplo, como o tiro com arco.

Em todo o caso, o COI parece ter reconhecido que este processo pode criar problemas, com a inclusão de pessoas transgénero como uma questão social e não apenas uma questão desportiva. Uma questão de elite e desporto não-elite, bem como uma questão de justiça e inclusão. Embora uma política rigorosa a nível internacional possa implicar a equidade e a segurança da concorrência, pode ter implicações nefastas para as pessoas de níveis mais baixos da estrutura que apenas querem participar na atividade desportiva e não necessariamente prosseguir uma carreira de alto nível.

Haveria, obviamente, questões a resolver, dado que o objetivo das federações internacionais é uniformizar as regras para o desporto. É evidente que haveria uma preocupação de que isso pudesse levar a que as pessoas transgénero precisassem de satisfazer diferentes requisitos em diferentes fases.

O COI e as Federações Internacionais terão de ponderar estas considerações para conceber regras que sejam o mais justas possível para todas as partes, muito depois da histórica aparição de Hubbard em Tóquio 2020.