PR recebe selecção de basquetebol masculina

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, recebe, esta tarde, no Palácio Presidencial, a selecção de Cabo Verde de basquetebol sénior masculina, quarta classificada no Afrobasket’2021, realizada em Kigali (Ruanda).

Esta vai ser a primeira recepção de uma instituição da República ao combinado cabo-verdiano que regressou ao País na terça-feira, depois de ter representado Cabo Verde na maior montra do basquetebol africano, encerrado domingo, 5, em Kigali, onde a selecção crioula alcançou a sua segunda melhor posição de sempre, ultrapassada apenas pelo terceiro lugar do Afrobasket’2007 em Angola.

Para além de atingir a fase final, tendo perdido as meias-finais para a Tunísia e o jogo da atribuição do terceiro lugar para o Senegal, Cabo Verde fez história ao tornar-se na quarta melhor selecção africana da actualidade, tendo batido Angola e os anfitriões do Ruanda na fase de grupo e deixado pelo caminho o Uganda na disputa para às meias-meias.

A 30ª edição do Afrobasket encerrada domingo ditou a revalidação do título pela Tunísia, fruto da vitória na final ante a Costa do Marfim, e da conquista da medalha de bronze (terceiro lugar) conquistada pela equipa nacional do Senegal à custa de Cabo Verde.