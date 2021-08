Afrobasket´2021: Selecção do Uganda é a adversária de Cabo Verde nos quartos-de-final

A selecção do Uganda é a adversária de Cabo Verde nos quartos-de-final do Afrobasket´2021, que decorre no Ruanda, depois de vencer hoje, no Arena de Kigali, a Nigéria, por 68-80.

Sendo assim, esta quinta-feira, 02 de Setembro, Cabo Verde defronta o Uganda, procurando a passagem para as meias-finais da competição.

Cabo Verde conseguiu o apuramento para os quartos-de-final conquistando o primeiro lugar do Grupo A, com cinco pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota.

Em outros jogos dos quartos-de-final, a selecção da Costa do Marfim defronta a da Guiné-Conacry, Angola joga com o Senegal e a Tunísia espera o vencedor do confronto entre Sudão do Sul e Quénia.

Mundial 2023

Entretanto, também hoje foram também anunciados os grupos para o Mundial de 2023. A selecção cabo-verdiana de basquetebol, sénior masculino, noticia a Inforpress, integra o Grupo A de qualificação para o Mundial 2023, juntamente com as congéneres do Mali, do Uganda e da Nigéria, conforme o sorteio realizado hoje, em Mies, na Suíça.

As eliminatórias africanas acontecem de Novembro de 2021 e a Fevereiro de 2023, contando com a participação de 16 selecções, divididas em quatro grupos de quatro.

Cabo Verde vai fazer a sua estreia na prova no dia 26 de Novembro com a Nigéria, no dia seguinte defronta o Uganda e termina a sua participação nesta primeira ronda no dia 28 de Novembro ante o Mali.

Os jogos da segunda-mão vão acontecer em 2022, com Cabo Verde a defrontar a Nigéria no dia 01 de Julho, a Uganda a 02 de Julho, e o Mali a 03 de Julho.

De acordo com o regulamento, as três primeiras classificadas de cada grupo avançam para a segunda ronda, a ser constituída por dois grupos de seis de selecções.

Nesta fase, os dois primeiros de cada grupo, mais o melhor terceiro classificado, apuram-se para o Campeonato do Mundo de Basquetebol, a ser disputado de 25 de Agosto e 10 de Setembro nas Filipinas, Japão e Indonésia.

Divisão dos grupos

Grupo A: Cabo Verde, Mali, Uganda, Nigéria

Grupo B: Camarões, Tunísia, Ruanda, Sudão do Sul

Grupo C: Costa do Marfim, Guiné- Conacri, República Centro Africana, Angola,

Grupo D: Quénia, Senegal, Egipto, Congo.