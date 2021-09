Efemérides e CNIA

​Quando se evoca o dia 11 de Setembro é natural que a grande maioria, para não dizer a totalidade das pessoas, relacione a data com o terrível ataque à humaninade ocorrido, em 2001, nos EUA, perpetrado por uns quantos tresloucados.

Portanto, a evocação deste dia é natural que traga, um sentimento de tristeza pelo ocorrido há precisamente 20 anos, tornando-a numa efeméride negativa.

Para o xadrez nacional, o 11 de Setembro é, pelo contrário, não só uma efeméride positiva, como até o é duplamente, pois este dia está historicamente associado a dois momentos marcantes da modalidade, no nosso país.

O primeiro desses momentos, aconteceu em 11 de Setembro de 2016, dia em que em Baku, capital do Azerbaijão, na Assembleia Geral da FIDE (Federação Internacional de Xadrez) a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), foi aprovada como membro de pleno direito da entidade que regula o xadrez mundial. Foi um dia de enorme felicidade para o xadrez crioulo e o corolário de muitos anos de esforço e luta para que isso acontecesse.

O segundo momento, acontece, exactamente um ano depois, na ilha do Sal, quando António Monteiro foi coroado como primeiro Campeão Nacional Individual Absoluto, num torneio que foi disputado por 6 xadrezistas e arbitrado pelo árbitro Internacional Carlos Oliveira Dias, um dos árbitros de elite da FIDE e que um dia, pretende encerrar a sua longa carreira de árbitro, aqui em terras da morabeza.

A realização do I Campeonato Nacional Individual Absoluto (CNIA), iniciou o ciclo, daquela que é considerada a prova rainha da modalidade em Cabo Verde e que, nem mesmo a pandemia do COVID-19, conseguiu interromper.

Este ano, vai jogar-se a quinta edição do CNIA, que voltou ao formato habitual e jogar-se-á em duas fases: Preliminar e Final.

A fase final está agendada para meados de Novembro, a ser realizada em local ainda por designar, sendo disputada no sistema de todos contra todos. Para esta Final de 2021, estão já apurados 5 jogadores: o Campeão Nacional em título (MI Mariano Ortega), o vencedor da Taça de Cabo Verde (Éder Pereira) e os 3 melhores classificados na lista ranking da FIDE de Setembro (David Mirulla, Célia Guevara e David Anes Monteiro).

A estes 5 jogadores, juntar-se-ão os 3 primeiros classificados da Fase Preliminar, um torneio aberto que será jogado na Sala de Conferências da Câmara do Comércio do Norte de Cabo Verde (Mindelo, São Vicente), nos próximos dias 24, 25 e 26 de Setembro.

As inscrições para esta preliminar do CNIA – 2021 terminam no próximo Domingo dia 19 de Setembro, estando abertas a todos os jogadores filiados, para época de 2021, até ao dia 31 de Agosto e podem ser efectuadas no site da FCX.

O Torneio será jogado no sistema suiço de 5 sessões e está limitado a 30 jogadores.

Como continuamos em tempo de pandemia, a FCX irá adoptar, no CNIA – 2021, medidas de segurança sanitária, de acordo com o estipulado pela Resolução 78/2021 de 30 Julho.

Assim, além do uso de máscara obrigatória, todos os jogadores, àrbitros, staff, espectadores, imprensa e outros têm obrigatoriamente de apresentar certificado COVID válido de teste, de recuperação ou de vacinação com pelo menos uma dose da vacina administrada, ou de teste RT-PCR ou de antigénio válido com resultado negativo. Enquanto não for autorizada a vacinação, os menores de 18 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despiste da infecção por SARS-CoV-2 ou da apresentação de Certificado COVID.