Natação: Federação classifica de histórica participação de Cabo Verde no campeonato africano

Cabo Verde terminou o 14º Campeonato Africano de Natação, no Gana, na sexta-posição do “ranking” global sénior e 10ª posição global Júnior, num total de 40 países participantes, com Jayla de Pina a arrecadar três medalhas de bronze.

Uma classificação considerada histórica pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Natação, Avelino Bonifácio, para quem o resultado ultrapassou todas as expectativas. Cabo Verde levou a maior delegação da modalidade a uma prova internacional, com seis atletas, dos quais três femininas e outros tantos masculinos, com a particularidade de o País ter participado pela primeira vez, numa prova de estafeta mista com os atletas Troy Pina, Érica Soares, Aílton Lima e Latroya Pina. Os atletas residentes Aílton e Stiven Lima estreiam-se numa competição internacional e melhoraram as suas classificações nos tempos e nos resultados, bem como a classificação geral do País. Nas Águas Abertas, substituídas por 3.000 metros em piscina por razões de segurança, Cabo Verde, de acordo com a FCN, alcançou “excelentes resultados” com os atletas Ailton Lima e Stiven Lima a alcançarem o 10° e no 13° lugares, respectivamente.

