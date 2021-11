Filomena Fortes eleita vice-presidente da AFCNO

A Presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC),Filomena Fortes foi eleita vice-presidente da Associação dos Comités Olímpicos Nacionais Francófonos (AFCNO).

Segundo um comunicado enviado pelo COC, a eleição aconteceu esta quinta-feira, 18, numa votação realizada de forma remota, durante a Assembleia-geral electiva da organização.

Com esta eleição a associação passa a ser gerida por um novo corpo directivo liderado pelo Presidente do Comité Olímpico do Gabão, Djermah Abakar, Filomena Fortes do Comité Olímpico Cabo-verdiano para 1º vice-presidente, Mariem Tall Kane, do Comité Olímpico da Mauritânia como 2º vice-presidente, Jean-Pierre Siutat do Comité Olímpico Francês como secretário-geral e André Aboughe do Comité Olímpico do Gabão como tesoureiro.

Conforme a mesma fonte, estas eleições são realizadas por candidatura a postos e Filomena Fortes foi a mais votada na categoria de vice-presidente com três candidatos para apenas dois lugares. "Logo na primeira volta obteve 22 votos não necessitando de ir a uma segunda volta para a escolha do segundo candidato que recaiu sobre Mariem, vice-presidente do Comité Olímpico da Mauritânia".

Com esta eleição, de acordo com o mesmo documento, Filomena Fortes acaba assim por acumular mais uma posição a nível do Movimento Olímpico Internacional pondo cada vez mais o nome de Cabo Verde na esfera internacional.

A Associação dos Comités Olímpicos Nacionais Francófonos foi fundada em 2010 em Paris, onde se situa a sua sede, e conta actualmente com 47 países membros.

A organização, que tem cooperado com o Comité Olímpico Cabo-verdiano desde a sua criação, já formou treinadores cabo-verdianos como Lúcio Antunes e tem enviado anualmente voluntários para trabalhar nos projectos do Comité Olímpico em Cabo Verde.