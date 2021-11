Programa dos Jogos de LA28

Recentemente vários dirigentes de alto nível internacional destacam que o Comité Olímpico Internacional (COI) está a rever o programa dos Jogos Olímpicos. Depois da inclusão de basquetebol 3x3, BMX, Break Dance, Escalada desportiva, Skate e Surf, os Jogos tornam-se mais apetecíveis aos espetadores mais jovens. Continua a incerteza em torno de desportos atingidos pela crise, como o boxe e o halterofilismo. Contudo outras modalidades poderão ser retiradas do programa dos Jogos Olímpicos no futuro.

Agora o COI está focado na opinião do grupo entre os 18 e os 29 anos. As modalidades que pretendem estar no programa dos jogos devem percorrer nessa direção. A recente situação do pentatlo moderno (União Internacional do Pentatlo Moderno - UIPM), que enfrenta uma reação dos atletas na remoção da disciplina de equitação da modalidade, pode estar de encontro com as expectativas de o COI em manter (ou não) algumas modalidades no seu programa olímpico (segundo afirmações da própria UIPM).

No caso da World Rowing (WR), existe o desejo de deixar cair duas categorias leves de remo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 para adicionar competições de Costal Rowing. Esta pode ser também uma mudança de alguma forma responder à perseguição do COI aos espetadores mais jovens.

Alem de alterações de disciplinas nos Jogos, existe também o caso de algumas modalidades caírem por completo. Isto pode ser o caso de modalidades como o boxe e o halterofilismo, que se viram nos últimos anos no meio de uma onda de escândalos. Por enquanto existe a opinião de que o lugar do pentatlo moderno no programa foi protegido pelos seus representantes no COI e pela sua história olímpica.

No caso do Pentatlo moderno os atletas da modalidade argumentaram que a remoção da disciplina de equitação estaria em rumo contrário ao legado de Pierre de Coubertin. Em suma, o desporto parece estar na dualidade da necessidade de manter a sua história e apelar aos mais jovens. A busca por ter “olhos jovens” a ver os Jogos Olímpicos têm sido melhor exibida através dos desportos adicionais em Tóquio 2020 e Paris 2024. Para começar, o Skate, a Escalada desportiva e o surf vão fazer a sua segunda participação consecutiva nos Jogos Olímpicos. Com Los Angeles e Brisbane nos próximos dois destinos, estes desportos parecem preparados para mais aparições no futuro.

Recentemente, o diretor desportivo do COI, Kit McConnell, reconheceu numa conferência de imprensa que este programa desportivo começara a ter uma continuidade, acrescentando que a organização teve tempo para avaliar o programa para Los Angeles 2028. McConnell disse que o COI também aprofundará os dados de Tóquio 2020, e estes dados guiariam as Federações Internacionais. Estes dados igualmente fariam parte da análise efetuada pela Comissão do Programa do COI.

Por esta altura, no ano de 2021, o programa de Los Angeles 2028 já deveria ter sido definido. Contudo, mais uma vez foi atrasado devido à pandemia COVID-19. Tendo em conta os comentários efetuados pelas Federações Internacionais nos seus congressos, a impressão é que uma atualização no programa pode não estar muito longe. Agora é altura das Federações Internacionais terem flexibilidade suficiente para se adaptar aos anseios do COI na busca daquele mercado crucial da juventude.