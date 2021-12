Mário Semedo reeleito presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), ​Mário Semedo foi , este sábado, 4, reeleito com 15 votos expressos e prometeu criar pelouros de futsal e futebol de praia para a implementação dessas modalidades o mais urgente possível.

Em declarações à imprensa, o recém-eleito presidente disse estar “satisfeito” com o acto e com a reeleição, renovação essa que, no seu entender, demonstra que fizerem uma boa avaliação dos quatro anos em que a sua equipa esteve à frente da FCF.

“Será um mandato de conclusão dos projectos que não conseguimos concretizar, sobretudo por questões ligadas a pandemia, onde praticamente tivemos dois anos sem competições, mas também com novos projectos que temos em carteiras e vamos continuar a empoderar as associações regionais de futebol, os clubes”, apontou.

O recém-eleito presidente assegurou que vão ser criados pelouros para as modalidades, para que o futsal e o futebol de praia sejam implementados o mais rápido possível.

Concretização do projecto social denominado “futebol solidário”, dirigido aos ex-atletas em situações de dificuldades, a instalação da escola de futebol da federação, são entre outros projectos em carteiras a serem implementados nesse novo mandato.

Segundo Mário Semedo, a escola de futebol é um projecto que está associado à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e vai ser levado para frente, sendo que a formação é muito importante a todos os níveis.

“Temos também o projecto midia da FCF que vamos implementar e vamos estar também virado para o futebol interno, nomeadamente nos quadros competitivos e na reformulação dos modelos competitivos”, acrescentou.

Na ocasião, saudou a comissão eleitoral pela forma “extremamente rigoroso” e muito bem organizado do acto eleitoral.

Segundo Mário Semedo, a candidatura que foi única é resultado do reconhecimento do trabalho que fizeram ao longo dos anos e que agora ganhou a confiança das associações regionais de futebol.