Bubista volta a testar positivo à COVID-19

​O seleccionador nacional de futebol, Pedro Leitão Brito “Bubista”, voltou a testar positivo à COVID-19, e vai falhar o jogo desta segunda-feira, 17, com os Camarões.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Busbista testou positivo na sequência de testes de despistagem a toda comitiva da selecção nacional.

Sendo assim, o seleccionador nacional principal, que esteve na bancada no jogo contra Burkina Faso, falha os três jogos da fase de grupos e a equipa vai continuar a ser comandada pelo treinador-adjunto Humberto Bettencourt.

A mesma fonte informa que na sequência destes testes, os jogadores Ken Ramos, João Paulo Fernandes, Willis Furtado e Gilson Tavares testaram negativos e são opções para o jogo com os camaroneses.

“O jogador Nuno Borges testou positivo e é o único jogador impedido de treinar por causa da COVID-19”, acrescenta o comunicado da FCF.

Cabo Verde defronta esta segunfa-feira,17, os Camarões, em partida decisiva nas contas de apuramento para os oitavos-de-final do CAN’2001, referente à terceira jornada do grupo A.

Camarões lideram o grupo com seis pontos, seguidos por Burkina Faso e Cabo Verde (03) e Etiópia ainda sem qualquer ponto.

De referir que, de acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores selecções do continente.

A selecção da Argélia, que integra o grupo E com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.