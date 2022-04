São Vicente: Open Internacional de Cabo Verde em Xadrez arranca com 34 xadrezistas de 10 países

Trita e quatro xadrezistas, representando 10 países, participam no Open Internacional de Cabo Verde em Xadrez, que arranca esta quinta-feira, no Mindelo, organizado pela Federação Cabo-Verdiana da modalidade, em parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

Estas Informações foram avançadas à Inforpress pelo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha, que indicou que Cabo Verde estará representado na competição por 22 xadrezistas.

Entretanto, segundo Francisco Carapinha, alguns nomes do xadrez internacional que tinham confirmado a sua presença no Open Internacional já “não vão participar, casos do jogador de cidadania russa e holandesa Sergey Tiviakov e do russo Pavel por causa da guerra na Ucrânia, e ainda do Johan-Sebastian Christiansen, da Noruega, por causa de doença.

Dos países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP), conforme a mesma fonte, participam quatro representantes de Portugal, um do Brasil e duas meninas de Angola, sendo uma campeã júnior africana e outra campeã do seu país.

“Era para vir mais xadrezistas, mas com esta questão da guerra na Ucrânia os preços de passagens ficaram exorbitantes. Competidores de Moçambique e de São Tomé e Príncipe estavam a preparar-se para vir, mas não conseguiram patrocínios”, explicou, indicando que a organização teve que atender a algumas condições de alguns xadrezistas estrangeiros que são profissionais para tê-los na competição.

O Open Internacional de Cabo Verde em Xadrez será realizado em nove jornadas, com base no sistema suíço.

A abertura da competição acontece esta sexta-feira, às 20: 00, num dos hotéis do Mindelo e o arranque da primeira prova às 20:30.

No Sábado acontece mais uma ronda por volta das 15:00 e no Domingo outras duas. As restantes provas estão previstas para decorrer a partir de 27 a 29 e o encerramento do open acontece no dia 30 deste mês de Abril.