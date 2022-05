Esclarecimento sobre o Futsal em CV: Oficialização ou dinâmica?

Tendo a perceção do caracter nobre do recém-criado Núcleo de Oficialização do Futsal em Cabo Verde, deixo a minha seguinte apreciação sobre o assunto: O futsal já é uma modalidade oficial, pelo simples fato da Federação Cabo-verdiana de Futebol ser afiliada da FIFA. Ela não precisa ser oficializada, mas sim dinamizada!

Não será necessária esta luta que já está ganha. A verdadeira luta será convencer ou sensibilizar os homens do futebol a serem mais ecléticos dentro do desporto rei! Ali reside o verdadeiro problema para além das questões evidentes como o financeiro e organizacional. O Futsal, tal como o Beach Soccer – Futebol de Praia - estão sob a égide da entidade máxima que gere o futebol mundial, logo as Federações e as estruturas subsequentes - as Associações e os Clubes Federados nomeadamente - são os responsáveis pelo fomento da modalidade em cada Federação Nacional de futebol. Uma outra grande questão que se põe, está no interesse das estruturas desportivas, inclusive a FCF, em dinamizar esta modalidade no país. Por fim, e não menos importante, podemos fazer a seguinte reflexão: será que o mundo do Futebol é o mundo do Futsal? Será que estas duas modalidades em realidades culturais não europeias e não profissionais coexistem nas mesmas estruturas? Esta é a grande questão reinante a nível internacional, quando o objeto são estas duas modalidades. Carpe Diem!

