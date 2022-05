Nancy Moreira volta a vencer no Campeonato do Mundo de Boxe elite e vai lutar nas meias-finais

A pugilista internacional cabo-verdiana Yvanusa “Nancy” Moreira somou hoje a segunda vitória no Campeonato do Mundo de Boxe elite-feminino 2022, em Istambul (Turquia) ao vencer a queniana, Oloo Everline Akiny, considerada a melhor atleta africana do momento.

Trata-se da segunda vitória consecutiva da jovem pugilista internacional cabo-verdiana que na quinta-feira, 12, estreou-se no mundial com uma vitória por K.O técnico frente à atleta olímpica marroquina Bel Habib. Passadaa as duas primeiras fases, Nancy Moreira já está nas quartas-de-final pelo que volta a subir ao ringue esta segunda-feira, 16, em jogo de apuramento para as meias-finais. Segundo a organização, na categoria 63-66 quilograma na qual está em competição Ivanusa Moreira estão registadas 28 atletas. Atleta da Arena Fight Team em Portugal, Yvanusa Moreira é medalha de Bronze 2021 no torneio AIBA Turquia e ouro torneio AIBA Suécia e está à procura de qualificação para o ciclo olímpico rumo a Paris 2024, ao mesmo tempo que continua empenhada em manter a invencibilidade no campo profissional. O Campeonato Mundial de Boxe elite – feminino 2022 realizado em Istambul – Turquia, decorre de 6 a 21 de Maio.

