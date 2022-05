CV: O futebol e o avançado estado de degradação dos Estádios Locais

Como é percetível, nesta e em várias outras edições dos campeonatos nacionais e regionais, ficou de forma inequívoco, que a esmagadora maioria dos Estádios de Futebol em Cabo Verde, não apresentam condições para a prática do desporto rei.

Ao longo dos tempos, no contexto desportivo, com o surgimento de novos municípios e o consequente aumento de quadros - cerca de 22 vereadores do desporto por cada edilidade e pelo menos iguais números para os cargos de técnico ou diretor de juventude e desporto - não trouxeram, de um grosso modo, grandes melhorias na gestão de infraestruturas.

Não é preciso binóculo!

E é bom que se diga, à exceção de algumas boas gestões e alguns bons elementos existentes nos municípios, a esmagadora maioria de estádios e sua gestão, estão cada vez mais fracas e impraticáveis, pondo em causa seriamente o nível de lesões nos atletas e o risco de vida nos recintos desportivos.

Mas a questão é ainda mais profunda!

Qual a política municipal para os Estádios em Cabo Verde?

Qual o nível de gestão dos relvados sintéticos nos Estádios Municipais?

Qual o rácio clubes por cada Estádio em cada município?

Qual o critério do número de jogos durante uma semana num piso sintético?

Qual o nível de segurança proporcionadopelos recintos aos atletas e aos adeptos nos períodos de competições?

Qual o nível de manutenção das bancadas?

Qual o critério de gestão dos estádios para outros eventos desportivos?

Qual o nível técnico do gestor de infraestruturas desportivas?

E não menos importante, qual o impacto político na eleição do gestor desportivo em cada município?

Estase algumas dezenas de questões ficam por ser respondidas pelos presidentes das edilidades e também aos responsáveis pelos pelouros do desporto em cada sede.

Perante estes fatos, a quem compete a responsabilidade na gestão dos Estádios?

Direto – dono

Neste quesito, o principal responsável direto são as Câmaras Municipais, pois são os responsáveis-donos e terão a obrigação de dar o melhor sentido de gestão à infraestrutura.

Indireto – fiscalizador

No que diz respeito aos responsáveis indiretos, são os organizadores dos eventos funcionando como autênticos fiscalizadores:

Falo das Associações Regionais que são responsáveis por organizar as provas na região, a Federação da modalidade que tem um papel importante na promoção do futebol e organização dos campeonatos nacionais e o próprio Estado que tem muita responsabilidade na política de Estádios no país em matéria da segurança nos recintos desportivos.

Apesar das Câmaras serem os donos e proprietários, todos têm uma palavra a dizer! Nenhum destes atores serão excluídos da praxe!

Não obstante, não podemos deixar de não responsabilizar os próprios clubes, atletas, dirigentes, adeptos e a sociedade civil, que são também atores importantes. Uma simples chamada de atenção nas TV’s, Rádios, redes sociais, podem pôr à luz a tal situação degradante dos Estádios no nosso país.

Mas não se faz! Todos à bola, aos festivais, à bebida, aos comes e bebes e ao partidarismo. Esta é a realidade!

A verdade é que todos os intervenientes acima expostos, com as suas devidas responsabilidades, estão a pôr-se a jeito até o dia em que aconteça um sério problema com a infraestrutura ou com o atleta. E de novo, como é hábito, a culpa morrerá solteira.

A FIFA, CAF e até o próprio governo de vários países são clarosnesta matéria: Os estádios que não reúnem as condições em vários níveis requisitados pelos organizadores dos eventos, colocando por exemplo, em risco a segurança pública e as próprias vidas humanas, é logo interditado!

E a questão que não se cala é: porquê dispondo de informações sobre a matéria, estão todos calados? E pior? Porquê estão a ser realizados jogos em todos os estádios em Cabo Verde e inclusive, vários em avançado estado de degradação?

Sem mais delongas, saudações desportivas