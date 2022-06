Académica do Porto Novo “só pensa na vitória” na sua deslocação à Boa Vista

O treinador da Académica do Porto Novo disse hoje que a sua equipa “só pensa na vitória” no jogo de sábado, 11, frente à sua congénere boa-vistense, a contar para a 5ª. jornada do campeonato nacional, em futebol.

Na antevisão deste desafio, Adívio Gomes disse que os representantes de Santo Antão Sul estão confiantes graças à vitória (1-0) na jornada anterior frente ao Morabeza, no Estádio Municipal do Porto Novo, e trabalhou ao longo desta semana para “dar continuidade” aos resultados positivos. “Frente ao Morabeza foi a nossa primeira vitória no campeonato nacional e deu confiança à equipa. Agora é dar continuidade a estes resultados porque um jogo menos conseguido na Boa Vista pode dar tudo para trás”, notou este técnico. A Académica do Porto Novo almeja qualificar-se para as meias finais da competição e um resultado que não seja a vitória frente à Académica Operária da Boa Vista pode deitar por terra estas aspirações, avançou Adívio Gomes, adiantando que a sua equipa viaja “forte intuito de conseguir os três pontos”. No outro jogo do grupo B, o Palmeira (Sal) recebe o Morabeza (Brava). O Palmeira é líder com sete pontos, as académicas do Porto Novo e da Boa Vista repartem o segundo lugar ambas com cinco pontos e o Morabeza é o último com três pontos.

