Edição 2022 da Cabo Verde Basketball League arranca hoje na Praia

O jogo entre Palmarejo Sharks e Mindelo Monstro abre hoje, às 19:00, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia, a edição 2022 da Cabo Verde Basketball League.

A prova conta este ano com a participação de seis equipas, sendo que cada uma integra três jogadores norte-americanos e sete cabo-verdianos.

A segunda partida da noite, agendada para as 20:30, coloca frente a frente os Tchada Panthers e Plateau Warriors (campeão) finalistas da edição 2021.

No jogo da final da primeira edição deste torneio, disputado no pavilhão Vavá Duarte, a equipa do Plateau Warriors venceu por 92-84.

Num vídeo promocional divulgado pela organização na Internet, o presidente da CVBL, António de Pina, informou que outra novidade da edição deste ano é a “importação” de jogadores africanos para cada time.

“O nosso objectivo e visão é nos tornarmos a principal liga de basquete de África nos meses em que decorre e que no futuro seja a African Premier Summer League, uma liga profissional de Verão”, explicou o responsável.

Nascido em Delaware, EUA, António de Pina representou a Lincoln University em Pennsylvania, e como profissional jogou pelos emblemas do Eléctrico FC de Portugal e BC Martorell da Espanha, tendo ainda uma passagem no show da Netflix, The Circle.

Na sua primeira edição, a Praia Basketball League aconteceu de 03 a 23 de Julho, no pavilhão Vavá Duarte, contou com a participação das equipas do CB Cidadela, Ponta d’Água Gorilas, Achada Grande Volcanico, Palmarejo Sharks, Achada Panthers e Plateau Warriors, que integram o projecto “Overseas Basketball Connection”.