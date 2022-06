Edy Tavares sagra-se campeão de Espanha em basquetebol pelo Real Madrid

O basquetebolista Edy Tavares sagrou-se, este domingo, campeão da Liga ACB pelo Real Madrid, numa partida em que o atleta cabo-verdiano foi considerado o melhor jogador em campo.

O Real Madrid bateu o seu principal rival, Barcelona, por 81-74, no quarto jogo da final do ‘play-off’ da Liga ACB, numa partida realizada no WiZink Center, cidade de Madrid, culminando assim a vitória na série por 3-1.

Edy Tavares foi o MVP (jogador mais valioso, tradução em português) desta final, tendo registado nesta derradeira partida 25 pontos e 13 ressaltos em 30 minutos.

O basquetebolista cabo-verdiano chega ao terceiro título na principal liga espanhola de basquetebol pelo Real Madrid, além de ter vencido também esta temporada, a Supertaça espanhola. Além destes títulos Edy Tavares foi vice-campeão da Copa do Rei e da Euroliga.

Este é o sexto campeonato do Real Madrid nos últimos 10 anos, perfazendo um total de 36 títulos da Liga ACB na história do clube merengue.

Edy Tavares chegou ao Real Madrid em 2017, após ter estado na NBA a representar os Cleveland Cavaliers.