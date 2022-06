Cabo Verde desce uma posição no ‘ranking’ da FIFA e ocupa 72 lugar

A selecção cabo-verdiana de futebol desceu uma posição no ‘ranking’ da FIFA, actualizada hoje, e passa a ocupar o 72º posto a nível mundial, com 1.332,96 pontos e o 13º em África.

Para esta descida deve ter contribuído a derrota com o Burkina Faso (2-0) no jogo de estreia das eliminatórias para o CAN’2023 e depois com o Equador (1-0), num amigável realizado nos Estados Unidos.

A nível do continente africano, Cabo Verde subiu para o 13º lugar, numa lista liderada pelo Senegal, actual campeão da África, e com Marrocos e Tunísia a completarem o pódio.

Por outro lado, passa a ser a terceira selecção da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), suplantado pelo Brasil (1º), Portugal (9º), e mantém-se posicionado à frente da Guiné- Equatorial (98º), Guiné-Bissau (115º), Moçambique (118º), Angola (122º), São Tomé e Príncipe (187º) e Timor Leste (199º).

Top-10:

1- Brasil

2- Bélgica

3- Argentina

4- França

5- Inglaterra

6- Espanha

7- Itália

8- Holanda

9- Portugal

10 – Dinamarca