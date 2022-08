Jovane Cabral renova pelo Sporting de Portugal até 2025

O extremo internacional cabo-verdiano Jovane Cabral renovou esta terça-feira o seu contrato profissional com o emblema do Sporting Clube de Portugal até à temporada 2025.

À entrada para a nova época, o futebolista cabo-verdiano de 24 anos tinha apenas mais uma época de ligação aos leões e apontou à saída, tendo sido colocado à parte dos treinos da equipa principal, entretanto, reintegrado na última semana.

O técnico leonino, Rúben Amorim, já o tinha dito em conferência de imprensa e agora surgiu a confirmação de que Jovane Cabral renovou com o Sporting até 2025.

“Com as saídas de Bruno Tabata (Palmeiras) e Matheus Nunes (Wolverhampton), Jovane Cabral viu um novo espaço abrir-se no plantel e após conversa com Rúben Amorim acabou por ser reintegrado, prolongando o vínculo”, lê-se no sítio Abola.

Com carreira iniciada no Grémio Nhagar (Santa Catarina, Santiago), Jovane Cabral chegou ao Sporting em 2014, para os escalões de formação, e estreou-se na equipa principal dos Leões em 2017/18, tendo somado, desde então, 97 jogos e 21 golos.

Pelo meio conta com uma cedência à Lazio, na última metade da temporada 2021/22.