ADEC e Llana disputam hoje final do nacional de futebol feminino

Os treinadores da ADEC (Calheta, São Miguel) e Llana (Sal) estão “confiantes e convictos” na conquista do campeonato nacional de futebol feminino, cuja final acontece este sábado no Estádio 25 de Julho, em Santa Cruz.

Em conferência de antevisão do jogo decisivo, esta sexta-feira, Carlos Barros,treinador da ADEC, afirmou que o objectivo foi demonstrar bom futebol durante a competição e que, agora, o propósito da equipa é conquistar o campeonato de Cabo Verde.

“Agora queremos que a Taça fique em Santiago Norte e para isso temos que lutar até os últimos minutos e conseguir esse feito inédito”, perspectivou Carlos Barros, demonstrando-se confiante nas suas jogadoras.

Por sua vez, Artur Estrela, técnico das salenses, disse que depois de três finais consecutivas perdidas “esta , é para vencer”.

“Estamos numa final(…) pelas dificuldades que passamos durante a temporada, estar na final é um motivo de muito orgulho”, notou Artur Estrela.

As equipas da ADEC, da Calheta, e da Llana, do Sal, apuraram-se na quinta-feira para a final do campeonato nacional de futebol feminino ao vencerem os jogos das meias-finais, disputados no Estádio 25 de Julho, em Santa Cruz.

As representantes de Santiago Norte bateram o Mindelense por 1- 0, golo solitário apontado, aos 20 minutos, por intermédio de Ticha, após jogada individual dentro da grande área adversária.

Na segunda meia final, a atacante Silvana marcou de grande penalidade, ainda na primeira parte, o tento que deu às salenses o passaporte para a terceira final consecutiva.Os Sevens Stars, que faziam a defesa título, ficaram assim arredados da final.

A ADEC chega pela primeira vez a uma final, enquanto que o Llana procura o segundo título nacional, depois do ceptro conquistado em 2018.

A final acontece hoje , 03, no estádio 25 de Julho, em Santa Cruz, que também foi palco na ‘final-four’ e da final da Taça de Cabo Verde em masculinos.