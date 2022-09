Llana é campeã nacional de futebol feminino

A equipa do Llana, do Sal, venceu a ADEC, da Calheta, por 2-0 e sagrou-se campeã nacional de futebol feminino.

Na final disputada no Estádio 25 de Julho, em Santa Cruz, as micaelenses entraram melhor, criando, por Ticha e Suzy, duas oportunidades para marcar, mas foram as salenses, contra a corrente do jogo, a inaugurar o marcador.

No minuto 35, Kelisa, com um remate cruzado, após passe de Joyce, abriu o activo e volvidos cinco minutos, Geisy, com um cruzamento remate, fez o 2-0, resultado da primeira parte.

Na etapa regulamentar, a equipa da ADEC entrou sem a lucidez do primeiro tempo e somente levou perigo à baliza do Llana nos lances de bola parada.

Por seu lado, a formação do Llana aproveitou a maior experiência das suas jogadoras para aguentar o resultado e manter o 2-0, conseguido ainda na primeira parte.

A equipa do Llana repete assim a proeza de 2018 quando venceu os Seven Stars na final, e a ADEC perde na sua primeira presença na final do campeonato nacional de futebol feminino.

A capitã Janice Lima recebeu das mãos da primeira-dama, Débora Carvalho, a taça que consagrou o Llana como campeão de Cabo Verde, sucedendo ao Seven Stars.