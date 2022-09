A Enapor representa Cabo Verde na feira de cruzeiros "Seatrade Cruise Med" que decorre de 14 a 15 de Setembro, no Palácio de Feiras e Congressos de Málaga, em Espanha.

Os Portos de Cabo Verde participam no evento tendo como linha orientadora a promoção de Cabo Verde como destino turístico de cruzeiros, apostando na promoção do Novo Terminal de Cruzeiros do Mindelo, segundo a avança a empresa.

A empresa integra a delegação da Cruise Atlantic Islands, constituída pelas ilhas Canárias, Madeira e Cabo Verde.

O Seatrade Cruise Med é uma plataforma comercial que reúne centenas de players da área do turismo de cruzeiros e engloba uma conferência onde os líderes da indústria debatem o progresso e os desafios do sector, e uma exposição com toda a gama de produtos de cruzeiro, desde material hoteleiro e de lazer a serviços técnicos e de engenharia, para além da maior exposição de portos e destinos a nível mundial.

Uma oportunidade para alargar a rede de networking e negócios no sector da indústria de cruzeiros.