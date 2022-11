IDJ manifesta “profundo pesar” pelo falecimento de Chidoca, pugilista internacional cabo-verdiano

​O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) manifestou o seu “profundo pesar” pelo falecimento do antigo pugilista internacional cabo-verdiano Carlos Alcides, mais conhecido por Chidoca, ocorrido terça-feira, na cidade da Praia.

Na sua nota de pesar, o IDJ recordou que Carlos Alcides, logo depois da Independência nacional, ainda nos finais da década de 70, juntamente com outros pugilistas, contribuiu para o relançamento do boxe na cidade da Praia, com participações em várias disputas bilaterais, no antigo polivalente anexo ao Estádio da Várzea, no Parque 5 de Julho e no Gimno Desportivo.

“Em Julho de 1985, por ocasião das festividades do X aniversário da independência de Cabo Verde, o antigo pugilista foi chamado para a Selecção Nacional, na categoria dos 60 kg, para representar o nosso país no Torneio Internacional de Boxe da Zona II do CSDA, realizado na Cidade da Praia”, refere a nota.

Chidoca destacou-se muito na modalidade, pela sua técnica, decisões e persistência.