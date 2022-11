CM Catar 2022: Os descendentes de cabo-verdianos e o caso Nuno Mendes

A Copa do Mundo Qatar 2022 conta com 32 seleções e um total de 832 atletas eleitos para representarem as suas seleções nacionais.

De entre as seleções e os indivíduos, 3 são de origem cabo-verdiana.

Confira aqui a lista:

1 – Nuno Mendes – PSG (clube de França) – Portugal;

Em primeiro lugar, Nuno Mendes, é o caso mais mediático. O Jogador do PSG que representa a seleção de Portugal, foi garantido pela midia portuguesa como sendo português e de origem angolana.

Após ter dúvidas sobre o que estava escrito na internet até pelo nome e o apelido serem muito frequentes em famílias cabo-verdianas e também por ter no país vários indivíduos com características similares (sobretudo da ilha de Santiago e Maio) procedi às minhas habituais investigações.

Numa (live), o Atleta foi taxativo, dissipando todas as dúvidas em relação à sua origem, alegando ser a sua família do município de Santa Catarina de Santiago da região de Pingo de Chuva.

2 – Edimilson Fernandes – Mainz (clube da Alemanha) – Suíça;

De origem cabo-verdiana, Edimilson Fernandes que um dia sonhara representar as cores nacionais quando atuava pelo Sion da primeira liga suíça, hoje é internacional pela equipa helvética.

Edimilson, vem da extensa linhagem da família Fernandes no desporto, encabeçada por Gelson e Manuel Fernandes, dois cabo-verdianos de renome mundial que passaram por clubes como Manchester City e Sporting (Gelson) e Benfica, Besiktas, Lokomotiv Moscovo, (no caso de Manuel), etc.

3- Pedro Miguel – Al Sadd SC (clube de Catar) – Catar.

E por último, não menos importante é o caso de Ró, oficialmente Pedro Miguel, antigo internacional cabo-verdiano sub 20, lusófono de Ouro, nascido em Portugal, na segunda maior diáspora cabo-verdiana e que representa há vários anos o país que irá acolher o evento.

Pedro notabilizou-se pelas camadas de base da seleção com Lúcio Antunes ao leme e prosseguiu o caminho como internacional por Catar, onde hoje é considerado uma figura de relevo no futebol daquele país do Médio Oriente e com alto grau de notoriedade apercebida.

Considerações

Por fim, depois deste levantamento, é curioso notar que todos estes atletas são filhos de mães e pais africanos!

Questões preeminentes sobretudo numa visão África-Europa, muito pouco debruçada devido a euro centralidade que se vive também no futebol, abrindo questionamentos para futuras investigações e debates sobretudo na relação tida entre os países ex. Colónias para com os ex. países colonos