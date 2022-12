Associação Maracanã a caminho do “campus férias” na Coreia do Sul

​Associação Maracanã está a caminho de mais uma missão internacional com o programa New Academy Horizons Camp que vai ser realizado de 20 a 29 deste mês, na Coreia do Sul.

A participação, de acordo com o Comité Olímpico Cabo-verdiano, enquadra-se nos programas da Associação de Comités Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA), que pretende promover a participação africana nos Jogos de Inverno. “Estas crianças irão passar por vários treinamentos em desportos de inverno de forma a ganharem o gosto pela modalidade e puderem mais tarde investir e competir”, assegura a fonte. E a segunda vez que a Associação Maracanã de Ponta d’Água, da Cidade da Praia, participa neste campus. Os três integrantes desta comitiva partiram este sábado para a missão na Coreia do Sul.

