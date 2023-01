​Artur Silva vence pela 5ª vez consecutiva e Itelvina Reis revalida título na Corrida de São Silvestre

O atleta Artur Silva venceu, na tarde deste sábado, a Corrida de São Silvestre, em São Vicente, na categoria sénior masculino, pela 5ª vez consecutiva, e Itelvina Reis conquistou pela segunda vez consecutiva a prova.

Em declarações à Inforpress, o atleta que representou a Escola de Atletismo Dimaz disse que a prova correu bem com atletas fortes com quem disputou até ao fim.

“Tive muitos adversários, a corrida foi forte, desde o início, saímos num ritmo bastante forte em que começamos a liderar a prova. Éramos três os atletas que lideraram a prova até ao fim”, declarou o atleta que agradeceu os adversários, o presidente da sua escola de atletismo e a Associação de Atletismo de São Vicente que organizou a corrida.

Questionado qual é o segredo para ser pentacampeão da prova, Artur Silva revelou que treina para vencer a ele mesmo para poder conquistar a prova.

No sénior feminino, Itelvina Reis, que representou a Escola de Atletismo JAL Domus Nostra, de Santo Antão, também venceu pela segunda vez consecutiva. Conforme a atleta, esta vitória é resultado de um trabalho intenso seu e do seu treinador Eliseu Fortes.

“O percurso foi tranquilo porque é um percurso que eu tenho costume de fazer. Correr aqui em São Vicente é super bom porque toda a gente me aplaudiu. Isso é uma motivação para continuar a vir e a brilhar todos os anos”, declarou.

Para o presidente da Associação de Atletismo de São Vicente, Arlindo Fonseca, a corrida foi boa porque este ano bateram o recorde com 110 atletas a correr pelas ruas do Mindelo.

“O balanço foi bom. A expectativa é, a cada ano, primar para fazer melhor. Foi difícil arranjar as medalhas, mas todos os atletas foram com as suas medalhas para ter uma recordação de 2022. No próximo ano vamos tentar fazer melhor”, garantiu.