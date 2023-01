Governo comunica FIFA intenção de nomear estádio nacional de Estádio Pelé

O Primeiro-ministro anunciou hoje a intenção de nomear o estádio nacional de“Estádio Pelé”, como homenagem e reconhecimento da figura emblemática do futebol.

O anúncio foi feito através de uma publicação na sua página oficial do Facebook.

Na publicação, Ulisses Correia e Silva relembra que Cabo Verde e Brasil têm uma história e cultura que andam de mãos dadas, considerando que são dois países irmãos e afirmando que é desejo do governo homenagear Pelé.

“Como homenagem e reconhecimento a esta figura que nos engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear o nosso estádio nacional, como “Estádio Pelé”, numa iniciativa na qual, acredito, vários países pelo mundo nos acompanharão. Já comunicámos à FIFA a nossa intenção, por ter sido essa instituição a lançar o repto e almejamos poder concretizar brevemente este acto simbólico”, lê-se.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu no dia 29 de Dezembro, aos 82 anos.

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, eleito Jogador do Século XX, ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 29 de Novembro, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro detectado em Setembro de 2021, e ao tratamento de uma infecção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos.

Desde que foi operado ao cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar a sua evolução.