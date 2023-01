Holcim-PRB venceu a primeira etapa da Ocean Race na classe IMOCA

O veleiro Holcim-PRB (IMOCA), comandado pelo francês Kevin Escoffier, venceu a primeira etapa da Ocean Race, ao chegar em primeiro lugar a São Vicente, às primeiras horas deste sábado, com um tempo parcial de 5d 11h 01min 59s . A equipa de bandeira sueca viu assim confirmado o favoritismo que surgiu logo após a passagem pelo Estreito de Gibraltar, quando assumiu a liderança da frota.

O veleiro da classe IMOCA cruzou a linha de meta à 01:01:59, hora local (02:01:59 UTC). Nas primeiras declarações depois da vitória, Escoffier não escondeu o entusiasmo. "A favor e contra o vento, fomos sempre rápidos", declarou.

A 11th Hour Racing Team foi a segunda a cortar a meta na baía do Porto Grande, às 03:50:45 (04:50:45 UTC). "Temos barcos rápidos, bons marinheiros", disse à chegada o skipper Charlie Enright.

Boris Hermann, que lidera a Team Malízia, levou a equipa ao lugar mais baixo do pódio, cruzando a meta com o dia a nascer, às 06:35:21 (07:35:21 UTC). O skipper lembrou as condições difíceis enfrentadas durante a primeira parte da etapa inaugural. "Levou quase três dias até que pudéssemos falar uns com os outros, de tão barulhento e brutal que era o barco". Depois, entrámos numa situação de navegação bastante rápida e agradável", afirmou, entusiasmado.

O dia de hoje será marcado pela chegada da restante frota, tanto na classe IMOCA, como nos VO65, com excepção do veleiro da equipa Viva México, que depois de uma avaria logo após a largada, domingo (15), foi obrigado a parar e está por isso com um atraso significativo, cruzando hoje as águas do arquipélago das Canárias.

O sprint Alicante-Mindelo percorreu 1.900 milhas náuticas. A segunda perna da Ocean Race 2023 terá início a 25 de Janeiro, até à cidade do Cabo, na África do Sul. O tempo do stopover em Cabo Verde será usado para pequenas reparações e correcções nos navios.