​Ocean Race levou o nome de Cabo Verde ao mais alto nível - organização

A regata Ocean Race levou o nome de Cabo Verde e de Mindelo ao mais alto nível na temática dos desportos náuticos e, sobretudo, na criação de consciência da defesa dos oceanos. Constatação feita hoje pela organização, na hora de balanço da paragem no país da maior e mais antiga regata do mundo.

Em conferência de imprensa proferida em São Vicente, Ivan Santos, coordenador do projeto Ocean Race Village, fez um balanço positivo do trabalho feito e mostra-se confiante para a próxima edição.

“A Ocean Race é e provou ser mais do que uma regata. Carrega a bandeira da protecção dos oceanos e do ambiente. É um pretexto para colocar na agenda pública questões ecológicas e buscar soluções sustentáveis a todos os níveis. Acreditamos que conseguimos responder todas as demandas técnicas, logísticas e de adesão do público. Recebemos um excelente feedback por parte da organização da Ocean Race, o que nos dá alguma confiança e algum sonhar de que a segunda edição, daqui há 3 ou 4 anos sensivelmente, poderá passar de novo por Cabo Verde e por Mindelo”, diz.

Foram cinco dias (20 a 25 de Janeiro) com várias actividades e atracções que levaram cerca de 40 mil pessoas ao Ocean Live Park, junto ao Porto, superando as expectativas da organização. O número de camas na ilha é um desafio que Ivan Santos espera ver ultrapassado, com a conclusão dos hotéis em construção.

“Qualquer megaevento que poderá ser realizado aqui em São Vicente [deve ter em conta] a questão do número de camas disponíveis. Mas é algo que poderá melhorar. Já estão em construção cerca de quatro hotéis e os promotores poderão sentir mais confiança quando há disponibilidade de quartos e camas para organizar um evento desta magnitude, ou maior ainda”, realça.

Ivan Santos refere que os programas de sustentabilidade, aprendizado e voluntariado “foram um grande sucesso” e contou com a presença de 100 voluntários nacionais e estrangeiros, com acções em diversas áreas.

“Todos os resíduos sólidos recolhidos no evento serão tratados, reciclados e reutilizados. Todos os resíduos orgânicos também foram tratados e doados para pequenos criadores de animais. Os contentores com separadores de lixo feitos especialmente para o evento serão entregues às escolas e às associações comunitárias, assim como parte do mobiliário feito em palete. Não se trata de uma acção de caridade, mas sim uma acção sustentável”, aponta.

O programa de aprendizado, que teve como objectivo a mudança de mentalidade desde a tenra idade e dos jovens na questão da protecção dos oceanos, contou com a participação de 2254 crianças e jovens estudantes.

A regata Ocean Race está a caminho da Cidade do Cabo, na África do Sul, depois de uma paragem de cinco dias na cidade do Mindelo. Os veleiros deixaram o Porto Grande do Mindelo na tarde de quarta-feira.