Seven Stars homenageia atletas que representaram selecção nacional no Torneio da UFOA

A direcção do Clube Juvenil Seven Stars realiza terça-feira, 07, pelas 18h30 uma cerimónia de homenagem às suas atletas que representaram a selecção nacional no Torneio de Futebol Feminino da União de Futebol da África Ocidental (UFOA) que teve lugar na Ilha do Sal.

Segundo um comunicado de imprensa do clube, na cerimónia que terá lugar num dos restaurantes da capital, serão homenageadas as oito atletas do Seven Stars que estiveram a representar a selecção nacional.

Varsénia (capitã), Ivania (Vá), Joseane (Jo), Edna Monteiro, Jacinta Rodrigues (guarda redes), Dara Centeio (Camoca) Maisa Cardoso (Grampola) e Jessica de Pina (Nádia) também guarda-redes.

Uma menção especial será atribuída a Ivania Moreira , Vá, pela sua prestação durante o referido Torneio.

“A ponta-de-lança do Seven Stars e da selecção nacional para além de ter sido eleita a Melhor Jogadora do Torneio UFOA (MVP) foi a 2ª melhor marcadora do Torneio com 7 golos logo atrás de Hapsatou Diallo do Senegal com 9 golos. Além disso Vá arrebatou o prémio de Melhor Jogadora em 3 partidas de Cabo Verde, contra a Guiné Bissau, contra a Mauritânia e contra o Senegal na final”, lê-se.

O torneio da UFOA foi criada pela CAF em 2020 e engloba os clubes de futebol feminino envolvendo todo o continente africano.

Na ilha do Sal, o mesmo decorreu entre 20 e 30 de Janeiro e foi conquistado pela selecção nacional do Senegal, ao bater na final as anfitriãs de Cabo Verde por 1-0, nesta que foi a única derrota do combinado cabo-verdiano.

A selecção feminina de Cabo Verde, recorde-se, já participou num torneio da UFOA na Serra Leoa, em 2020, tendo classificado no quarto lugar no universo de oito equipas.