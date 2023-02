Ministro do Desporto avança que está a ser “analisado” o caso Gracelino Barbosa

O ministro do Desporto, Carlos Monteiro, avançou hoje que está a ser “analisado” o caso Gracelino Barbosa, que acusa o Governo de não devolver o resto do dinheiro que falta sobre os prémios conquistados pelos títulos mundiais.

“Não temos montante em dívida. O montante é reclamado pelo Gracelino e neste momento está a ser objecto de uma análise para podermos ter uma resposta por parte do Instituto do Desporto e da Juventude. Não é líquido o valor do prémio porque ainda não se considerou que ele tem direito a esse prémio”, sublinhou o ministro.

Segundo este governante, o governo nunca negou este caso por, simplesmente, estar em processo de análise e afirmou que tudo isto tem um tempo de espera e, além disso, frisou que era preciso mais diálogo neste assunto.

“Estamos sempre disponíveis para o diálogo porque o prémio não é automático e o próprio Gracelino e as pessoas que o acompanham sabem que o prémio não é automático. Por isso, esse processo vem de muito tempo e o Governo já publicou a sua posição sobre isso através de um comunicado do Instituto do Desporto e da Juventude”, precisou.

A mesma fonte assegurou ainda, que a questão dos prémios é “mais complexa” do que aquilo que se diz e não basta ir a uma competição que se designa de liga mundial ou campeonato do mundo para se ter acesso conforme o resultado.

Por isso, Carlos Monteiro convida todas as pessoas a lerem um diploma de 2018, que contém requisitos das premiações que são considerados prémios.

“Uma competição não dá lugar a prémio, só por se chamar liga mundial ou campeonato do mundo sobretudo nas questões dos paralímpicos porque existe mais de uma organização que pretendem organizar campeonatos do mundo. Por exemplo, é como se a Fifa surgisse numa outra organização e o componente do mesmo organizasse o campeonato todos os anos”, explicou o ministro do desporto.

O ministro do Desporto elucidou que as pessoas devem perceber os critérios, o nível de exigências, o número de países participantes, e isso são critérios que estão no diploma que estava em vigor em tempo da competição em que Gracelino estava.

O responsável do Desporto termina dizendo que todos os cidadãos têm direito de ir aos tribunais para fazer valer aquilo que acham ser o seu direito, mas às vezes nem sempre se tem esse direito.

Esta informação foi avançada por Carlos Monteiro, em declarações à imprensa, à margem da cerimónia de abertura da vigésima terceira edição dos Jogos Escolares, promovida pelo Ministério da Educação através da Delegação do Ministério da Educação da Praia, em parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude.

De lembrar que o recordista mundial dos 100 e 110 metros barreiras e medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio’2016, Gracelino Barbosa, levou o Governo de Cabo Verde à justiça, por afirmar que foi a única forma encontrada para receber o montante correspondente aos títulos alcançados.

Numa entrevista que concedeu à Inforpress, em Janeiro último, Gracelino Barbosa lamentou que nada tenha sido resolvido e que os prémios, no valor de 3.500 contos, de um total de 7.500 a que o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) alegou ter sido depositado na conta bancária do atleta, até esta não deu entrada.

“Eu já meti advogado e sinto vergonha por estar a ir para a Justiça com o Governo de Cabo Verde por causa disso. Acho que é uma vergonha processar o próprio Estado, o próprio País. Eu demorei muitos anos a tentar não fazer isto, porque simplesmente achava que algo me revoltava”, esclareceu o atleta cabo-verdiano.

Independentemente destas contrariedades, o atleta garantiu à Inforpress que vai continuar a representar Cabo Verde até ao seu último suspiro, com elevado nível de profissionalismo, dentro e fora das pistas, “sempre aberto ao diálogo”, afirmou o recordista dos 110 metros