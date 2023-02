Atletas Wilson Cabral e Valter Araújo da Emicela Team Cabo Verde vão à Transgrancanaria

A Emicela Team Cabo Verde vai participar na edição da Transgrancanaria de 2023, prova de trail que se realiza nos dias 23 e 24 do corrente nesta região insular da Espanha, pelos atletas Wilson Cabral e Valter Araújo.

Ao que apurou a Inforpress junto da fonte da equipa cabo-verdiana, Wilson Cabral, atleta de Santa Catarina, Santiago, vai competir nos 24 quilómetros, ao passo que Valter Araújo (Tarrafal, São Nicolau) vai disputar a prova dos 45 km.

Haverá ainda provas nas modalidades dos 126 km clássico, 80 km avançado, 12 km Promo/Juventude, 12 km Trilha da Família e quilómetro da vertical.

De acordo com a organização, a maratona é a prova mais concorrida com 40% do total de corredores, estando já garantida a participação de atletas de 24 nacionalidades entre as quais Polónia, Chile ou Canadá.

A Transgrancanaria’2023 realiza-se de 22 a 26 de Fevereiro, tendo já atingido a barreira dos 500 participantes inscritos.