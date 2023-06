Campeonato de Cabo Verde de andebol feminino arranca hoje com quatro concorrentes

O campeonato de Cabo Verde de andebol feminino 2022/2023 arranca na tarde desta segunda-feira no pavilhão Vává Duarte, prova que este ano conta com apenas quatro equipas concorrentes, em representação da Praia, São Nicolau, Sal e Santiago Norte.

De acordo com o calendário da Federação Cabo-verdiana de Andebol, o nacional da modalidade arranca às 16:00 entre as campeãs regionais de São Nicolau (AJS) e do Sal (Palmeira), embate que antecede o confronto entre o ABC da Praia (Santiago Sul) e Universidade Santiago (Santiago Norte).

A prova vai ser realizada no sistema de todos contra todos a uma só volta, pelo que nas meias-finais, agendados para quinta-feira, 15, o primeiro classificado defronta o quarto posicionado, ao passo que o segundo e o terceiro enfrentam-se na luta para a final.

A decisão do título, assim como a luta para atribuição do terceiro lugar, estão marcadas para 16.

Calendários dos Jogos:

Segunda-feira 12: AJS – Palmeira e ABC – Universidade Santiago

Terça-feira, 13: Palmeira – Universidade Santiago e AJS-ABC

Quarta-feira, 14: ABC – Palmeira e AJS – Universidade Santiago

Quinta-feira, 15: Meias-finais: 1º-4º e 2º-3º

Sexta-feira, 16: atribuição do terceiro lugar e final