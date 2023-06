ABC e Palmeira disputam esta sexta-feira a final do campeonato nacional de andebol feminino

As equipas do ABC, de Santiago Sul, e a Palmeira, do Sal, disputam esta sexta-feira,16, no pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia, a final do campeonato de Cabo Verde de andebol feminino, referente à 2022-2023.

Para isso, o ABC venceu a AJS, de São Nicolau, por 39 -12, enquanto as salenses bateram a Universidade de Santiago por um tangencial 30-29, em jogos das meias-finais, disputados hoje no “Vavá Duarte”. Na primeira fase da prova, o ABC ficou na primeira posição, com nove pontos, seguido do Palmeira (seis pontos), Universidade de Santiago (três pontos) e AJS, sem qualquer ponto. A prova esta a ser realizada no sistema de todos contra todos a uma só volta, e nas meias-finais o primeiro classificado defrontou o quarto posicionado, ao passo que o segundo mediu forças com o terceiro classificado. Calendários e resultados dos Jogos: Segunda-feira 12: AJS 18 – Palmeira 43 e ABC 40 – Universidade Santiago 20 Terça-feira, 13: Palmeira 28 – Universidade Santiago 25 e AJS 13 -ABC 59 Quarta-feira, 14: ABC 26– Palmeira 20 e AJS 23 – Universidade Santiago 35 Quinta-feira, 15: ABC 39 – AJS 12 e Palmeira 30 – Universidade de Santiago 29 Sexta-feira, 16 : Universidade de Santiago – AJS ( para atribuição do terceiro lugar) e ABC – Palmeira ( final)

