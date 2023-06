Futebol/CAN’2023: Cabo Verde procura hoje a quarta participação numa fase final do campeonato africano

​A selecção nacional principal de futebol defronta hoje, às 15:00,no Estádio Nacional , na cidade da Praia, a congénere do Burkina Faso , à procura da quarta participação, numa fase final do Campeonato Africano das Nações ( CAN).

Cabo Verde entra em campo com sete pontos, menos três que o seu adversário, já qualificado, e caso vença a partida garante a segunda qualificação consecutiva, depois de ter marcado presença na última edição nos Camarões, em 2021.

Em caso de empate no jogo entre o Togo e Burkina Faso, os “Tubarões Azuis”, nome pelo que é conhecida a selecção de Cabo Verde, precisarão do mesmo resultado para estar presente, em Janeiro do próximo ano, na Costa do Marfim.

“Vamos fazer o que planejamos, o nosso objetivo é qualificar, temos dois jogos para fazer isso, mas queremos fazê-lo agora, mesmo sabendo que do outro lado está um adversário que está no primeiro lugar do grupo e já qualificado”, disse o seleccionador nacional Bubista na antevisão da partida.

Para isso, promete uma equipa “forte e equilibrada”, em todos os momentos do jogo e com condições para fazer golo e não sofrer, de forma a manter a baliza inviolável, assim como nos últimos quatro jogos.

“Há muita confiança no seio do grupo, com um espírito de união e, por isso, queremos terminar este estágio com uma vitória e consequente qualificação”, perspectivou o timoneiro nacional, enaltecendo o sacrifício de alguns jogadores que viajarão depois do jogo para integrarem os estágios de pré-época das respectivas equipas.

No outro jogo do grupo, a Eswatini recebe, às 14:00, o Togo, no Estádio Mbombela, na África do Sul ( casa emprestada), numa partida em que os togoloses estão proibidos de perder pontos, de modo a manterem vivo o sonho de qualificação.

À entrada da quinta e penúltima jornada, o Burquina Faso, já qualificado, lidera o Grupo B com 10 pontos, seguida de Cabo Verde com sete, ao passo que Eswatini e Togo partilham o terceiro posto com dois pontos cada.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser disputada de 23 de Junho a 23 de Julho de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

O CAN’2023 vai contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde tenta a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.