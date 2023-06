Futebol: Cabo Verde vence Burkina Faso (3-1) e garante presença no CAN’2023

A selecção nacional principal de futebol venceu hoje a congénere do Burkina Faso por 3-1, e garantiu, pela segunda vez consecutiva, o apuramento para uma fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN).

Em jogo a contar para a quinta e penúltima jornada do grupo B, realizado no Estádio Nacional, sob um sol abrasador, Cabo Verde entrou muito forte, com mais posse de bola, ante a um adversário, já qualificado, muito tímido e com um futebol muito bem delineado.

Bebé, aos seis minutos, quando muitos adeptos ainda estavam por entrar, inaugurou o marcador com um remate potente de fora da área, para o gáudio dos adeptos cabo-verdianos, que contou com Presidente da República, José Maria Neves, na tribuna de honra.

Após o golo cabo-verdiano os burkinabés, por duas vezes, estiveram perto de marcar, primeiro com um remate cruzado do estratega Traore, que passou perto da baliza de Vozinha e depois por Aziz, que bem servido por Quotarra perdeu uma oportunidade clara de golo.

Cabo Verde responde aos 22 minutos, numa jogada muito bem conseguida, culminada com uma combinação entre Willy Semedo e Garry Rodrigues, com este último a rematar cruzado e com a bola a passar perto do poste do desemparado guarda-redes Nikiema.

Até o final da primeira parte o jogo foi muito movimentado, com sinal mais para os visitantes, que conseguiram o empate em cima do minuto 45, por intermédio de Dayo, que empurrou a bola para o fundo da baliza, num lance muito confuso dentro da pequena área de Vozinha.

Na segunda parte, Bubista refrescou o ataque, trocando Brian Teixeira por Duk, mas o Burkina Faso continuava mais perigoso e Traore “trocava os olhos” à defensiva cabo-verdiana e por duas vezes esteve perto de dar a volta ao marcador.

O domínio dos burkinabés era avassalador e para refrescar o meio campo, Busbista trocou o esgotado Patrick por Kevin Pina e Cabo Verde começou a respirar na partida.

Aos 65 minutos, o inconformado Bebé, na cobrança de um livre, obrigou o guarda-redes Nikiema a uma defesa apertada para canto e na sequência João Paulo fez o 2-1, levando o Estádio Nacional ao delírio.

Após o golo, para aguentar o resultado, o treinador nacional fez entrar o defesa central Ivanildo Fernandes e o médio defensivo David Tavares para os lugares de Jamiro e Bebé, este último muito ovacionado.

Teve tempo ainda para o avançado Clé, que entrou para o lugar do capitão, Ryan Mendes, fazer o 3-1 final, estreando a marcar na selecção nacional no seu primeiro jogo no Estádio Nacional.

Cabo Verde confirmou assim a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial, e em 202, nos Camarões.

Após esta vitória, quando falta mais uma jornada por disputar, Cabo Verde e Burkiba Faso, com 10 pontos cada, garantem o apuramento para CAN.

No outro jogo do grupo, o Togo venceu a Eswatini por 2-0, em partida realizada no Estádio Mbombela, na África do Sul ( casa emprestada), resultado que, após o triunfo de Cabo Verde, deixa as duas selecções sem chances de apuramento.

Na classificação do grupo B,

Burquina Faso e Cabo Verde, já qualificados, lideram, com 10 pontos cada, seguidos de Togo (cinco pontos) Etswatini (dois pontos).

Na última jornada, a acontecer em Setembro, Cabo Verde viaja a Lomé para defrontar o Togo, enquanto que o Burkina Faso recebe a Etswatini, em Ougadougou.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser disputada de 23 de Junho a 23 de Julho de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

O CAN’2023 vai contar com a participação de 24 selecções africanas.

FICHA DO JOGO:

Estádio Nacional, na cidade da Praia, Ilha de Santiago

Árbitro: Guirah .H ( Tunisia)

Árbitros Assistentes Khalil Hanane e Muhammed Bakis

Quarto árbitro: Yossi Muhammed

Cabo Verde: 1. Vozinha2. Stopira, 4. Pico, 16. Dylan, 10. Jamiro, 15 João Paulo, 6.Patrick, 7. Willy Semedo, 19. Brian Teixeira, 21.Bebé e 30. Rya Mendes (cap).

Suplentes: 12. Marcio Rosa, 23. Ken, 25. David Tavares, 3. Diney, 11. Garry, 8. Helder Tavares, 26. Kevin Pina,18. Lizandro,14. Logan Costa, 9.Duk, 17. Gilson Benchimol e 5. Ivanildo Semedo

Treinador: Bubista

Burkina Faso: 23. Nikiema,2. Quatarra, 14. Dayo, 12, Tapsoba, 25.Yago, 10.Traore (cap),7. Quatarra,Guira, 22.Toure, 8.Badalo, 17. Aziz Ki e 15. Tapsoba

Suplentes: 1. Traore, 4. Nogolo, 2. Badolo, 21. Bayala, 13. Salou, 20. Sangare, 3.Seone, 11.Banse, 24.Guira, 19 Naoma e 5.Djiga

Treinador: Velud H.

Golo: Bebé (6′), Dayo (45′) , João Paulo (65′) e Clé (90+2)