Futebol: Cabo Verde perde com a Tunísia (2-0) antes da estreia no CAN´2024

A selecção cabo-verdiana de futebol perdeu hoje por 2-0, com a sua congénere da Tunísia, num jogo amistoso antes da sua estreia no CAN´2024.

Em partida realizada à porta fechada no Estádio Olímpico de Hammady Agrebi, em Rades, os golos da formação magrebina foram marcados, um em cada parte, por Achouri e Msakni.

Ainda na primeira parte, quando o resultado estava 1-0 para a Tunísia, o médio cabo-verdiano Jamiro Monteiro desperdiçou uma grande penalidade.

Cabo Verde alinhou de início com Vozinha (guarda-redes), Steven Moreira, Pico Lopes, João Paulo, Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Bebé e Logan Costa.

A selecção cabo-verdiana de futebol estreia-se no CAN’2023, a ser disputado na Costa do Marfim, a 14 de Janeiro diante da sua congénere do Gana, no jogo da segunda jornada do Grupo B.

Os Tubarões Azuis voltam a jogar na quinta-feira, 19, num derby lusófono ante a sua congénere de Moçambique e terminam a sua fase de grupos no dia 22, diante do Egipto.

Esta vai ser a quarta participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul (2013), Guiné Equatorial (2015) e Camarões (2021).