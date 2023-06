Comité Olímpico Cabo-verdiano assinala Dia Olímpico com campanha mundial “Lets Move”

O Comité Olímpico Cabo-verdiano assinala o Dia Olímpico, celebrado a 23 de Junho, com inúmeras actividades programadas em vários pontos do país. Este ano, a data que também festeja o aniversário da fundação do Comité Olímpico Internacional é celebrado com a campanha mundial “Lets Move”.

Em nota, o Comité Olímpico Cabo-verdiano sublinha que este ano 140 países estarão a celebrar a efeméride e a recomendação do Comité Olímpico Internacional em parceria com a Organização Mundial da Saúde é de estimular as pessoas a se moverem, praticando alguma atividade física, para o bem da sua saúde e superando o sedentarismo.

“O Dia Olímpico desenvolve-se em três pilares: Aprender, exercitar e descobrir sendo que o aprender refere-se a aprender sobre novos temas, o exercitar sobre praticar alguma actividade física e o descobrir refere a descoberta de novas modalidades desportivas e ganhar o gosto por elas”, lê-se na nota.

As actividades deste ano estão confirmadas na ilha de Santiago e no Sal. No dia 23 de junho, no largo Kebra Kanela, na Praia, está programada uma mega-aula de actividade física (fitness), pelas 17:00 horas, aberta ao público em geral.

Ainda no dia 23 de Junho, na Biblioteca Municipal dos Espargos, ilha do Sal, vai acontecer uma sessão sobre Igualdade de Género no Desporto, pelas 16:00 horas.

Ainda na ilha de Santiago, por iniciativa da Assomada Sport Centre, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina irão realizar também uma mega-aula de fitness e boxe pelas 17:00, no largo da avenida pedonal.

Em Santa Cruz o Centro Olympafrica em parceria com a Câmara Municipal local irá desenvolver no Estádio Municipal um leque de actividades desportivas para as crianças e jovens locais, pelas 08:00 horas do dia 24 de Junho.

O primeiro Dia Olímpico foi celebrado em 23 de junho de 1948.