Cabo Verde conquista duas medalhas de bronze no Mundial Special Olympic em Berlim

A equipa cabo-verdiana que está a participar no Mundial Special Olympic em Berlim (Alemanha) arrecadou esta manhã duas medalhas de bronze na disciplina dos 100 metros nesta prova exclusiva a atletas com deficiência intelectual.

O chefe da missão cabo-verdiana neste campeonato do mundo, Rodrigo Bejarano, disse à Inforpress que Waldir Silva e Swely Semedo conquistaram as medalhas de bronze para o país, ao passo que Eliane Correia ficou às portas do pódio, ao terminar esta corrida de velocidade no quarto posto.

A delegação cabo-verdiana perspectiva, ainda, a possibilidade da conquista de uma terceira medalha, na prova dos 400 metros, já que aguarda-se pelo resultado final das provas de qualificação da semifinal para se saber se a atleta crioula teve os registos para subir ao pódio.

A competição do Mundial Special Olympic Berlim’2023 iniciou-se propriamente na quarta-feira, 21, mas a anteceder a prova em si, os participantes foram submetidos a consultas médicas grátis, bem como a atribuição de óculos e medicamentos, numa iniciativa “Healthy Athletes”, para além de participarem em actividades lúdicas e recreativas.

Atletas Saudáveis é referenciada como uma iniciativa da Special Olympics que oferece aos atletas acesso a exames de saúde, gratuitos e informações sobre saúde, além de uma atenção personalizada sobre o estado de saúde, aconselhamento e seguimento médico de cada participante.

Os mundiais de Specyal Olimpic são considerados o maior evento desportivo inclusivo do mundo, onde milhares de atletas com deficiência intelectual e de desenvolvimento de todo o mundo competem em 26 modalidades de verão.

Liderada por Rodrigo Bejarano, a delegação cabo-verdiana conta com seis integrantes, dos quais os três atletas da Praia e São Vicente, o médico Ernesto Ramos e uma outra dirigente, Alexia.