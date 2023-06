ASA Stars inicia defesa do título com triunfo sobre Vitória de Paul

A equipa de andebol sénior masculina ASA Stars iniciou esta segunda-feira, 26, a defesa do título de campeão nacional com um triunfo sobre o Vitória de Paul por 30-22, em jogo da primeira jornada do grupo A.

No jogo inaugural da prova, que decorre no pavilhão Seixal, na Boa Vista, a Palmeira do Sal bateu a ARBS, uma das anfitriãs, por 27-25 e na outra partida deste grupo B Girassol venceu os Picos por 25-17. Para fechar esta primeira jornada, em jogo referente ao grupo A, a JBS de São Nicolau foi derrotada pela Juventude da Boa Vista (20-37), formação convidada para suprir a ausência do Atlético de São Vicente. Resultados dos jogos 1ª jornada: Grupo A: ASA Stars 30 – Vitória de Paul 22 e JBS 20 – Juventude 37 Grupo A: ARBS 25 – Palmeira 27 e Girassol 25 – Picos 17 Jogos da segunda jornada: Grupo A: Vitória Paul – Juventude e ASA Stars – JBS Grupo B: Picos – Palmeira e ARBS – Girassol

