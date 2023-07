ASA Stars sagra-se bicampeã nacional em andebol sénior masculino

A equipa do ASA Stars da Praia sagrou-se, este domingo, 02, bicampeã nacional em andebol masculino, ao vencer o Girassol por 24-23, na final disputada no pavilhão Seixal, na cidade de Sal-Rei, na ilha da Boa Vista.

Os rapazes do bairro da Achada de Santo António juntam esta conquista ao título conquistado no ano passado frente à Académica da Boa Vista, na final disputada no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia.

Numa partida muito bem disputada, que colocou frente a frente os dois representantes de Santiago Sul na prova, a primeira parte pautou-se pelo equilíbrio terminando com um empate a dez golos (10-10).

A etapa complementar foi na mesma toada, com as equipas na maior parte de tempo separadas por um golo e a partida ficou decidida a 13 segundos do fim, através de um tiro de sete metros convertido por Vox, muito contestado pelos jogadores do Girassol.

Os ASA Stars conseguem o seu segundo campeonato nacional, em duas finais disputadas, e o Girassol chegou pela primeira vez a uma decisão da prova, no seu ano de estreia, depois de conquistar o campeonato regional de Santiago Sul.

A anteceder a final, para a disputa do terceiro lugar, a Palmeira, do Sal, venceu a Juventude, da Boa Vista, por 27-19 e consegue o pódio, relegando os boa-vistenses para a quarta posição.

A ARBS (Boa Vista) terminou a prova no quinto lugar, seguido do Vitória Paul (Santo Antão), no sexto, Picos (Santiago Norte), na sétima posição, e a JBS (São Nicolau), no oitavo e último posto da tabela classificativa.

O campeonato de Cabo Verde em andebol contou com a participação de oito equipas e passaram às meias-finais os dois primeiros classificados dos dois grupos.

Melhor marcador: António Borges – 42 golos (Palmeira – Sal);

Melhor guarda-redes: Kevyn Monteiro – ARBS (Boa Vista);

Jogador Revelação: Eliandro Oliveira (Juventude – Boa Vista);

Melhor jogador: Rui Lopes (Girassol – Santiago Sul);

Equipa fair-play: Picos (Santiago Norte)