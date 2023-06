Equipas finalistas do Campeonato Nacional de Andebol conhecidas hoje

As equipas finalistas do campeonato nacional de andebol, em sénior masculino, vão ser conhecidas hoje no pavilhão Seixal, na ilha da Boa Vista, com a disputa dos jogos das meias-finais da competição.

Na primeira partida os ASA Stars (Santiago Sul) defrontam a Palmeira (Sal) e no outro jogo o Girassol, também de Santiago Sul, medirá forças com a Juventude da Boa Vista. Para chegarem às semifinais, na preliminar os ASA Stars conquistaram o primeiro lugar do Grupo A, com nove pontos, enquanto que a Palmeira ficou na segunda posição da poule B, com sete pontos. Já na outra meia-final, o Girassol venceu o grupo B, com nove pontos, e Juventude qualificou-se como segundo classificado do grupo A. De referir que os ASA Stars fazem a defesa do título conquistado ano passado frente à Académica da Boa Vista, na final disputada no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia. A anteceder os jogos das meias-finais, para definir as outras posições na tabela classificativa, do quinto ao oitavo lugar, a Vitória do Paul joga com a ARBS, enquanto que a JBS medirá forças com Picos, jogos que estavam previstos para quinta-feira, 29. O campeonato de Cabo Verde em andebol conta com o concurso de oito equipas e passaram às meias-finais os dois primeiros classificados dos dois grupos. A final está marcada para domingo, 02 de Julho, no pavilhão Seixal, na cidade de Sal Rei, na ilha da Boa Vista.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.